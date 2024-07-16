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Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu

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Gümüşhane'de meydana gelen otomobil kazasında yaşlı bir çift hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında yaşlı bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLE YANDAN ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gümüşhane'den Trabzon istikametine hareket halindeki R.K. idaresindeki 29 DB 001 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi kavşağına girmeye çalışan 29 DA 474 plakalı otomobile yandan çarptı.

Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede 29 DA 474 plakalı otomobilde bulunan 70 yaşındaki Münevver Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı otomobil içerisinde bulunan sürücü Veysel Yalçın (72) ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Tolgahan Yalçın, Tunahan Yalçın ve İlker Yalçın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Veysel Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karı kocanın hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Gümüşhane-Trabzon Karayolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Torul 3.Sayfa Güncel Haberler

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