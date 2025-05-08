Gümüşhane'de Nisan Ayı Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

Gümüşhane'de Nisan ayı asayiş ve güvenlik istatistikleri bir önceki yılın aynı dönemine göre kıyaslamalı olarak Vali Aydın Baruş tarafından açıklandı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da kalırken, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan basın toplantısında Vali Baruş, Nisan ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı.

Vali Baruş, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle birlikte Gümüşhane'de huzur ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların gerek günlük yaşantısında gerek trafikte güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini söyledi.

Şehrin güvenlik ve huzurunun sağlanmasının kolluk görevlileriyle vatandaşlarının işbirliği sayesinde mümkün olacağının altını çizen Vali Baruş, daha sonra çeşitli başlıklar altında istatistiki rakamları paylaştı.

İstatistiklerde ilk olarak 2025 yılının nisan ayında yapılan terör operasyonlarının verilerine yer verildi. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik kırsalda ve şehirde yapılan toplam 63 operasyonda yakalanan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kişilere karşı işlenen suçlar 2024 yılına göre yüzde 27,2 azalarak 279 oldu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma görülürken, hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 63 kişi de yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Kent genelinde uyuşturucu ile mücadelede çalışmalar aralıksız sürerken toplamda 901 gram uyuşturucu madde ile 84 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde ise yasadışı bahis ve çocuk istismarı suçu işlediği belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Trafik kazalarında ölüm sayısı önceki yıla göre azalış gösterirken, trafikte denetlenen araç sayısında ise artış meydana geldi. Toplantının sonunda göç yönetimi çalışmalarından da bahsedilirken kent genelinde geçici koruma altında 81 Suriyelinin kaldığı ve yapılan çalışmalar neticesinde 49 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi. - GÜMÜŞHANE