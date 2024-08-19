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Gümüşhane'de Minibüs Dereye Yuvarlandı: 6 Yaralı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 150 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 150 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çıkrıkdüzü yaylasından Kürtün ilçe merkezi istikametine dönen Enver Üstün (62) yönetimindeki 34 LDE 887 plakalı minibüs rampadan inerken Yeşilköy köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre mesafeden dere yatağına yuvarlanan ve burada bir ağaca çarparak duran minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, Jandarma ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kazada sürücü Üstün ile yolcu olarak bulunan Ebrar Üstün ve Hafza İnce ağır yaralanırken, Lerzan Üstün, Reyhan İnce ve Ömer İnce hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Gümüşhane ve Kürtün Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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