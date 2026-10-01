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Gümüşhane'de jandarma 15 günlük denetimde 60 aranan kişiyi yakaladı

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Gümüşhane'de jandarmanın 16-30 Eylül'de kent genelinde yaptığı denetimlerde 60 aranan kişi yakalandı, 7 bin 618 araç ve 32 bin 222 kişinin sorgusu yapıldı. Denetimlerde 330 ihbara müdahale edildi, 391 kişiye KADES ve 2 bin 975 kişiye dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıldı.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin son 15 gün içinde gerçekleştirdiği denetimlerde 60 aranan şahıs yakalanırken, 7 bin 618 araç ile 32 bin 222 kişinin sorgulaması yapıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-30 Eylül tarihleri arasında kent genelinde rutin, şok ve planlı uygulamalar gerçekleştirdi. Denetimlerde 7 bin 618 araç ve 32 bin 222 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

Ekipler ayrıca 275 asayiş ve 55 trafik olmak üzere toplam 330 ihbara müdahale etti, 74 umuma açık yeri kontrol etti.

Çalışmalar kapsamında 391 kişiye KADES hakkında bilgilendirme yapılırken, dolandırıcılığa karşı da 2 bin 975 kişi bilgilendirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 63 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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