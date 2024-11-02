Gümüşhane'de boğazına fındık kaçan 1 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 yaşındaki S.A.F ailesinin yanındayken boğazına kaçan fındık nedeniyle nefessiz kaldı. Tüm müdahelelerine rağmen çocuklarının boğazına kaçan fındığı çıkaramayan aile, 1 yaşındaki çocuğu Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen S.A.F burada entübe edildi.

Hastane tarafından küçük çocuğun sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.

Kelkit'te bulunan bir futbol sahasına inen ambulans helikopter entübe edilen çocuğu alarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne götürdü.

Yoğun bakıma alınan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE