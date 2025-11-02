Haberler

Gümüşhane'de Ayı Park Halindeki Araca Saldırdı

Gümüşhane'de Ayı Park Halindeki Araca Saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir ayı, park halindeki bir otomobile saldırarak camlarını kırdı ve kaportasında hasar meydana getirdi. Bölge sakinleri, ayının daha önce de bölgedeki buluştuğunu ve önlem alınmasını talep etti.

Gümüşhane'de bir ayı park halindeki otomobile saldırdı. Araçta hasar meydana geldi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Kadırga Yaylası'nın Oğuz Mahallesi'nde bir ayı, park halindeki araca saldırdı. Yaylada yaşayan 66 yaşındaki Arslan Özdemir sabah saatlerinde aracının yanına gittiğinde, aracın zarar görmüş olduğunu gördü. Aracı inceleyen vatandaş ayının pençe izlerini gördü. Ayının önce aracın camlarını kırdığı, ardından kaportayı pençe darbeleriyle ezdiği görüldü. Şiddetli darbelerin etkisiyle araç yaklaşık 50 santimetre yerinden kaydı.

Olayın ardından bölge sakinleri, ayının aynı bölgede daha önce de görüldüğünü belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.