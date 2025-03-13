İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
CHP'li 4 belediyeye terör soruşturmasında yeni detaylar! Konser adı altında para aktarmışlar

İstanbul'daki 4 belediyeden terör örgütüne para akmış
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı

Gümüşhane'de AFAD Mühendislerini Taşıyan Araç Dere Yatağına Uçtu

Gümüşhane'de AFAD Mühendislerini Taşıyan Araç Dere Yatağına Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yüzey etüdü yapmak için giden AFAD mühendislerini taşıyan pickup aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kazada 3 mühendis yaralandı.

Gümüşhane'de afet etüdü yapmak için Kürtün ilçesine giden AFAD mühendislerini taşıyan pickup dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Demirciler Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AFAD ekipleri arazi yapısı nedeniyle heyelan riskinin özellikle bahar aylarında yüksek olduğu Kürtün ilçesinde incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti. Bölgede zemin etüdünü gerçekleştiren ekip ilçeden kent merkezine dönerken Jeofizik mühendisi Muhammet Gurtaran idaresindeki AFAD'a ait 29 AB 693 plakalı pickup, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Demirciler Köyü yakınlarında dere yatağına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Muhammet Gurtaran, İnşaat mühendisi Zehra Doruk ve Jeoloji mühendisi Gizem Kayar'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan 3 mühendisin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken daha sonra tedavilerinin devamı için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
img

Herkes o evlerden alıyor! Sebebi ise biraz üzücü
img

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.