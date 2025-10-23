Haberler

Güllü'nün Trajik Ölümünden Sonra 'Eylül Zamanı' Klip Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ünlü sanatçı Güllü, Yalova'da bir pencereden düşerek hayatını kaybetti. 14 Eylül 2025 tarihinde çektiği 'Eylül Zamanı' adlı şarkının klibinin kamera arkası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Güllü, kızı ve arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bu trajik olaya maruz kalmıştı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmen ünlü sanatçı Güllü'nün "Eylül Zamanı" adlı şarkısı klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un 14 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da "Eylül Zamanı" adlı şarkısına çektiği klibin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde klibin çekim aşamaları kaydedildi.

Öte yandan kamera arkası görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve Sultan Nur Ulu da görülüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
