Güllü'nün Trajik Ölümünden Sonra 'Eylül Zamanı' Klip Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı
26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un 14 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da "Eylül Zamanı" adlı şarkısına çektiği klibin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde klibin çekim aşamaları kaydedildi.
Öte yandan kamera arkası görüntülerde Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter ve Sultan Nur Ulu da görülüyor. - YALOVA