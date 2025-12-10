Güllü'nün kızı ve arkadaşının valizlerle kaçmaya çalıştığı anlar kamerada

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma çerçevesinde İstanbul'da kaldıkları evden valizlerle kaçmaya çalışırken gözaltına alınan sanatçının kızı ve arkadaşının valizlerle binadan çıktığı anlar, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurt dışına kaçmak için hazırlanırken gözaltına alındı. O anlar ise şüphelilerin kaldıkları binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin Yalova Emniyeti'nde işlemleri devam ediyor. - YALOVA