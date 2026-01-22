Haberler

Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dönemdeki soruşturmada, kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. Eminoğlu, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'Kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı burada savcılık ifadesinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış

AK Parti'den kıt kanaat geçinen emeklileri umutlandıran çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?