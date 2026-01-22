Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'Kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı burada savcılık ifadesinin ardından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. - YALOVA