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Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel tutuklandı
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Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel tutuklandı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mehmet Aca, akşam saatlerinde 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanmıştı. Adliyedeki sorgusu biten dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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