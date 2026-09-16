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Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga: 6 tutuklama, dosyada toplam tutuklu sayısı 38 oldu

Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga: 6 tutuklama, dosyada toplam tutuklu sayısı 38 oldu
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Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 6’ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamının adli işlemleri tamamlandı.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin tamamının adli işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler, 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i önceki gün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin de adli işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı.

6'ncı dalga operasyon kapsamında tutuklanan 6 şüpheliyle birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 38'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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