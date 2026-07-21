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Malatya'da Gülistan Doku soruşturması kapsamında 2 doktor gözaltına alındı

Malatya'da Gülistan Doku soruşturması kapsamında 2 doktor gözaltına alındı
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Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada Malatya'da gözaltına alınan 2 şüphelinin doktor olduğu belirlendi. Operasyonlarda toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan 2 şüphelinin doktor olduğu öğrenildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Malatya'da gözaltına alınan 2 şüphelinin doktor olduğu öğrenildi. Dosya kapsamında gözaltına alınan doktorların, Malatya'da gerçekleştirilen bir muayeneye katıldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolmuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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