'Gülen Bebek' olarak tanınan Ökkeş Bebek hayatını kaybetti
Sosyal medyada "Gülen bebek" olarak bilinen Ökkeş bebek hayatını kaybetti. Ökkeş bebeğin neden yaşamını yitirdiğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sosyal medyada "Gülen bebek" olarak tanınan Ökkeş bebekten acı haber geldi. Güler yüzüyle kısa sürede binlerce kişinin sevgisini kazanan Ökkeş bebek, hayatını kaybetti.

MESAJ ÜSTÜNE MESAJ YAYINLADILAR

Minik Ökkeş'in ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, "Melek oldun Ökkeş", "Gülen yüzün hiç unutulmayacak" gibi mesajlarla üzüntülerini paylaştı.

Ökkeş bebeğin vefat nedeniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
