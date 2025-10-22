'Gülen Bebek' olarak tanınan Ökkeş Bebek hayatını kaybetti

Sosyal medyada "Gülen bebek" olarak tanınan Ökkeş bebekten acı haber geldi. Güler yüzüyle kısa sürede binlerce kişinin sevgisini kazanan Ökkeş bebek, hayatını kaybetti.

MESAJ ÜSTÜNE MESAJ YAYINLADILAR

Minik Ökkeş'in ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, "Melek oldun Ökkeş", "Gülen yüzün hiç unutulmayacak" gibi mesajlarla üzüntülerini paylaştı.

Ökkeş bebeğin vefat nedeniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.