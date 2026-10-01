Haberler

Gül Tut davasında ilk duruşma bugün, kızı ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gül Tut davasında ilk duruşma bugün, kızı ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacak; Sultan Nur Ulu hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis istendi.

Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay gecesi yaşananlara ilişkin tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcılık, Gül Tut'un düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulunurken, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin mahkeme heyetince değerlendirileceği belirtildi.

Bugün görülecek ilk duruşmada sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması bekleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada gözler Yalova Adliyesi'ne çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

Yeni Şafak yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya’ya açtı ağzını yumdu gözünü
6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar

Tam 6 lig şampiyonlukları vardı: 1 Euro'ya satıldılar
TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi

TPAO'ya 8 ilde acele kamulaştırma yetkisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Başkanlığı'na atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik görevlere yeni isimler atandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! CHP'li belediye başkanı gözaltında
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan