Gül Tut davasında ilk duruşma bugün, kızı ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor

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Yalova'da geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davada, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybeden kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay gecesi yaşananlara ilişkin tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi. Savcılık, Gül Tut'un düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulunurken, soruşturma kapsamında elde edilen delillerin mahkeme heyetince değerlendirileceği belirtildi.

Bugün görülecek ilk duruşmada sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması bekleniyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada gözler Yalova Adliyesi'ne çevrildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı