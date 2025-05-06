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Gujarat'ta Şiddetli Yağışlar: 14 Ölü, 16 Yaralı

Gujarat'ta Şiddetli Yağışlar: 14 Ölü, 16 Yaralı
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde son iki günde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Fırtına ağaçların devrilmesine ve tarım arazilerinin zarar görmesine yol açtı.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde son iki günde etkili olan şiddetli yağışlarda en az 14 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü. Yerel yetkililer son iki günde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Gujarat genelinde perşembe gününe kadar daha fazla gök gürültüsü, yağış ve fırtınanın etkili olacağı konusunda uyarıda bulunuldu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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