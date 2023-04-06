Gübre yığınında mahsur kalan at itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da hayvan gübresine batarak mahsur kalan at itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Erzincan Merkez Yoğurtlu Sancak Mahallesi, Zambak Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre at, bahçede bulunan hayvan gübrelerine saplanarak mahsur kaldı. Hayvan sahiplerinin çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler mahsur kalan atı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede herhangi bir yara almadan ip yardımıyla kurtarılan at hayvan sahiplerine teslim edildi.