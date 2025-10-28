Haberler

Grand Kartal Otel Faciasında 3. Duruşmanın İkinci Günüdevam Ediyor

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3. duruşmasının 2. günü, sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Sanıklar, kendilerini suçlamaların hedefi yapmakla itham etti.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşmasının 2'nci gününde esasa ilişkin sanık beyanları alınmaya devam ediliyor.

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının ikinci oturumu devam ediyor. Duruşmanın bu evresinde esasa ilişkin sanıkların beyanları alınmaya başlandı.

Tutuksuz sanıkların beyanları alınmaya başlandı

İlk olarak tutuksuz yargılanan FQC Global Sertifikasyon şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu, FQC şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz'ün beyanları alındı. Sanıkların avukatları mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Duruşmaya 1 saat öğle arası verildi.

"Kendi sorumsuzluklarından kaçmak için beni sizin önünüze attılar"

Mahkemeye verilen aranın ardından otelin LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen ile duruşmaya devam edildi. Tutuklu sanık Muharrem Şen, "21 yıldır Aygaz'ın projesiz bir otele gaz satmasının sorumsuzluğunu 8 aydır tutuklu olarak çekmekteyim. Bize proje ile alakalı herhangi bir bilgi vermediler. Kendileriyle yaptığım sözleşmede de böyle bir madde yok. Bu işin ön kontrolünü, son kontrolünü ben yapmadım. Ben 34 bin lira maaşla İstanbul şartlarında geçinmeye çalışan, bağlı olduğum 20 ile hizmet veren biriyim. Şirketimden bana emir veren mühendisler kendi sorumsuzluklarından kaçmak için beni sizin önünüze attılar. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Suçlamaların hepsi dağıtıcı firmayla alakalıdır"

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın ise, "2014-2021'de Aygaz'da teknik servis olarak hizmet verdim. 2022 yılında yapılan herhangi bir işlemden sorumlu değilim. Suçlamaların hepsi dağıtıcı firmayla alakalıdır. Gaz dağıtıcının sorumluluğu teknik servise atılmıştır. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

