Grand İsias Otel Davasının 5. Duruşması Başladı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının 5'nci duruşması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 5'inci duruşması Adıyaman Adliyesi'nde sabah saatlerinde başladı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin, "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu sanıklar otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız, SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmaya; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ağaoğlu, milletvekilleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bugün burada 6 Şubat 2023 tarihinde yıkılan ve 72 cana mezar olan Grand İsias Otel'in sorumlularının yargılandığı davanın 5'inci duruşması öncesinde bir kez daha adalet arayışımızı haykırmak için toplandık. Son çıkan bilirkişi raporu esas davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır. Rapor İsias Otel'in saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelemiştir. Otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamada usulsüzlükler olduğu, bilime uygun yapılmadığı, beton kalitesinin entriye aralıkların yetersizliğine, kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine, iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına, kaçak katın yıkıma etkisine belgelerde yapılan usulsüzlükler ve daha sayamadığımız birçok konu raporda bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Adalet mücadelesinde öne sürdüğümüz muhtemel kast ile yargılama talebimizi daha da güçlendirmiştir. Bu dava yalnızca kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil gelecekte başka çocukların, gençlerin, öğretmenlerin, anne ve babaların yaşam haklarının ellerinden alınmaması için yürütülmektedir" dedi.

Bir başbakandan ziyade bir baba olarak davayı sonuna kadar takip edeceklerini ve davanın peşini asla bırakmayacaklarını vurgulayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimleri birlik beraberlik içerisinde tek yürek olarak Adıyaman'dayız. Bugün 5'inci kez mahkeme salonuna gireceğiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, evlatlarımızı yitirdik, çocuklarımızı kaybettik. Bu acı büyük bir acıdır, hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben burada başbakan olarak bulunuyorum ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur ama biz burada halkımızın hakkını, hukukunu korumak için burada bulunmaktayız. Bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından duruşma salonuna geçildi. - ADIYAMAN