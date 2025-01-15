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Gözleri Görünen Çetenin Düğümünü Polis Çözdü

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Kocaeli Emniyeti, fabrikalarda kasaları patlatan ve yakalanmamak için telsizle haberleşen çeteyi TEM otoyolunda düzenlenen operasyonla yakaladı. 10 bin araç incelenerek tespit edilen çete üyeleri, bulundukları araçta yapılan aramada silah ve telsiz gibi malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

Sadece gözleri gözüküyordu, çetenin düğümünü polis çözdü

Kente girişte farklı, çıkışta farklı plaka kullandılar, telsizle haberleştiler, sadece gözleri gözüken çeteyi polis ekipleri 10 bin aracı inceleyip yakaladı

Fabrika kasalarını patlatan çeteye TEM otoyolunda operasyon

KOCAELİ - Son iki ayda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da fabrikaların kasalarını patlatan, yakalanmamak için telsizle haberleşip ikiz plaka kullanan ve sadece gözleri gözüken çeteyi Kocaeli Emniyeti TEM otoyolunda düzenlenen operasyon ile yakaladı. Çeteyi çökertmek için polis ekipleri 10 bin aracı inceledi, saatlerce güvenlik kamerası izledi.

Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya'da son iki ay içinde 10 işyerine giren, sadece kasaları patlatan çete için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti.

Sadece gözleri gözüktü

Girdikleri işyerinde yüzlerini kapatan, güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren ve sadece gözleri gözüken çetenin yakalanmamak için telsizle haberleştikleri öğrenildi. Kente girişte farklı, çıkışta farklı plakalar kullanarak KGYS kameralarından da kaçan hırsızlar için polis ekipleri yaklaşık 10 bin araç inceledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını da toplayan ekipler, yüzlerce saat görüntü izleyerek sadece gözleri gözüken hırsızların profilini çıkardı.

Güvenlikle çatışmaya girmişler

Yapılan analizlerin ardından polis ekipleri 30 Ocak'ta sadece gözleri görünen hırsızları tespit etti. 7 kişilik şebekenin başka bir şehirde girdikleri işyerinin güvenliği ile çatıştıkları, bir başka kentte ise polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sırasında telsiz ve şarjör düşürdükleri belirlendi. Tüm parçaları birleştiren Kocaeli polisi, 10 bin araç üzerinde çalışma yaparak, güzergahlardaki güvenlik kameralarını dakika dakika izledi.

Şahısların kullandıkları otomobiller tespit edildi. Ekipler TEM ve Kuzey Marmara otoyollarında geniş güvenlik önlemi aldı. 13 Ocak günü sabah saatlerinde şahısların Kocaeli'ye geldikleri tespit edilince, operasyona start verildi. TEM otoyolu Körfez geçişinde düzenlenen operasyonda E.T. ile E.G. gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç dosyalarının olduğu öğrenildi.

Telsiz ele geçirildi

Şahısların yakalandıkları otomobilde yapılan aramalarda 2 silah, şarjör, mermiler, 4 adet telsiz, kesme makinesi, çekiç, burç, levye, maskeler ve eldivenler ele geçirildi. 2 milyon liralık hırsızlık olayı tespit edilirken, 7 zanlı alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şahısların hırsızlık yaptıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Maskeli olarak işyerine giren hırsızlardan bir tanesinin sadece gözlerinin gözüktüğü, güvenlik kamerasını başka yöne çevirerek etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Gözleri Görünen Çetenin Düğümünü Polis Çözdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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