Gözler gelecek raporda! Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi.

GÖZLER VAN'DAN GELECEK RAPORDA

Soruşturmanın başladığı 21 Ağustos günü, 2 Eylül'de amca Salim'in tutuklanması, 8 Eylül'de ise cesedin bulunması ve aynı gün aileden 23 kişinin gözaltına alınmasından sonra bu kişilerin ev, ahır ve eklentileri ile araçlarında yapılan delil incelemesinde JASAT ekiplerinin aldığı örnek numuneler Van Jandarma Kriminal Bölge Laboratuarı'na gönderilmişti.

CİNAYETİN ŞİFRELERİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Narin'in öldürülmüş olabileceği değerlendirilen ev, ahır ve çevresindeki eklentilerdeki eşya ve materyallerden alınan parmak izi, kıyafet DNA bulguları, tırnak, sigara izmaritleri üzerindeki genotip uyumluluk gösterebilecek tükürük ve salya örnekleri, kan ve kıl numuneleriyle ilgili raporun bu hafta içinde tamamlanıp soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi. Rapordaki DNA bulgularına dair ayrıntıların, cinayetin şifrelerinin çözümünde önemli katkı sağlayabileceği kaydedildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

İçişleri Bakanlığı'nca tanık koruma programında görevli 3 uzman personelin Diyarbakır'a gönderilerek aileden ve köyden bazı kişilerin gizli tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi. Alınan ifadeler üzerine önümüzdeki günlerde köyde yeni gözaltıların olabileceği kaydedildi