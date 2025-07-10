Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim

Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
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Şile Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonu kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın neyle suçlandığı ortaya çıktı. Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili iddialar ise oldukça vahim.

ŞİLE BELEDİYESİ'NE ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINMA NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gece saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖZGÜR KABADAYI KİMDİR?

1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'ndendir. İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Kabadayı Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şile'de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bunlara göre cennete ilk girecekler Akpartilililerdir

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hımmmm....

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Haber YorumlarıSadık:

50 yıldır bu siyaseti takip ediyorum ,Chpnin özeti şu ,rüşvet, rakı,konser ,akrabaya kıyaklık ,taciz ,iş yapmama .

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