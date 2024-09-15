Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Kamuoyunda infial yaratan Narin Güran cinayetinde ifadeler, şüpheler ve iddialar peşi sıra gelirken katil ya da katiller henüz bulunamadı. Aralarında minik kızın anne, ağabey ve amcasının da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken kilit isimlerden Narin'in yengesi Hediye Güran hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Halk TV muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.

HEDİYE GÜRAN EVDE NE GÖRDÜ?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ferit Demir, "Narin soruşturmasında dün gözaltına alınan amca Salim Güran'ın tutuklu kardeşi Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı.

"HER ŞEYİ ANLATIRSA GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKAR"

Hediye Güran, Narin saat 15.15'te eve gittikten dakikalar sonra onların evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilmiş. Hediye Güran o evde şahit olduklarını anlatırsa bütün gerçekler gün yüzüne çıkar..." ifadelerini kullandı.

NARİN'İN ANNESİNİN DİŞ İZLERİ NEDEN ALINDI?

Öte yandan Narin'in annesi Yüksel Güran dün öğlen saatlerinde Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürülmüştü. Çene, ağız yapısı, diş ölçümleri alınan anne Güran'ın sonuçlarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ifade edilmişti. Narin'in annesinin diş izlerinin alınmasının da Hediye Güran'ın anlattıkları sonrasında gerçekleştiği iddia edilmişti.