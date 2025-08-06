GOTTLIEB Kargo Gemisinde Radar Arızası: Karanlık Liman'a Demirledi

GOTTLIEB Kargo Gemisinde Radar Arızası: Karanlık Liman'a Demirledi
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Tunus'tan Kocaeli'ye giden GOTTLIEB isimli 127 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda X-Band radar arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde güvenli bir şekilde Karanlık Liman'a demirletildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 127 metre boyundaki 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, X-Band radar arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Tunus'tan Kocaeli'ye seyir halinde olan 127 metre boyundaki 'GOTTLIEB' isimli genel kargo gemisi, Kumkale önlerinde X-Band radar arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu ve 'Kurtarma-17' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çanakkale önlerinde geri döndürülen gemi kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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