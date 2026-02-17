Haberler

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde internetten tanıştığı kadınla buluşan şahıs, kadının eşi tarafından takip edilince kaçarken kaza yaptı. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

Samsun'un Bafra ilçesinde görüştüğü kadının eşi tarafından araçla takip edilen adam, kaza yaptı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir firmada hırdavat satışı yapan F.A.Ç., kendisine silah gösterildiğini iddia ederek kaçışı sırasında otomobiliyle Sedde Kavşağı'nda kaza yaptığını 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen 34 PIM 824 plakalı araçtan çıkarılan F.A.Ç., sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan takipçinin aracında yapılan aramada oyuncak silah bulundu.

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

KADININ EŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ

Yapılan incelemede F.A.Ç.'nin, internet üzerinden oynanan bir oyun üzerinden tanıştığı A.Y. ile Bafra'da buluştuğu, kadının eşi B.Y.'nin durumu fark ederek aracıyla takip ettiği öğrenildi.

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

Kaza sonrası B.Y.'nin takla atan araçtaki eşini çıkararak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı " / " + Turan Yiğittekin -
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
İzmir'de sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

Şehrin çilesi bitmiyor! Birkaç saatte bu hale geldi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Bülent Ersoy yine yaptı yapacağını: Gold kaplama aracı görenleri şaşırttı

Bindiği aracı görenler gözlerine inanamadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı