Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde görüştüğü kadının eşi tarafından araçla takip edilen adam, kaza yaptı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir firmada hırdavat satışı yapan F.A.Ç., kendisine silah gösterildiğini iddia ederek kaçışı sırasında otomobiliyle Sedde Kavşağı'nda kaza yaptığını 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen 34 PIM 824 plakalı araçtan çıkarılan F.A.Ç., sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan takipçinin aracında yapılan aramada oyuncak silah bulundu.

KADININ EŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ

Yapılan incelemede F.A.Ç.'nin, internet üzerinden oynanan bir oyun üzerinden tanıştığı A.Y. ile Bafra'da buluştuğu, kadının eşi B.Y.'nin durumu fark ederek aracıyla takip ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası B.Y.'nin takla atan araçtaki eşini çıkararak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.