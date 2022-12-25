Görüntüler Türkiye'den! Kılıçlarla parkın ortasında birbirlerine girdiler

Kayseri'de çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kameraya yansıyan o anlarda kılıçlarla kavga eden Suriyelilerin görüntüleri yer aldı.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kameralara yansıyan o anlar on binlerce kişi tarafından izlendi.

KILIÇLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Görüntülerin Kayseri'nin en merkezi yerinde olan Barış Manço Aile ve Çocuk Parkı'nda çekildiği iddia edilirken bir grup Suriyelinin kılıçlarla kavga ettiği kayda alındı.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir kullanıcının ise Kayseri Emniyet Müdürlüğünü etiketlemesi dikkat çekti.



Gelen tepkilerden bazıları şöyle: