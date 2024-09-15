Üye Girişi
Haberler

Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da esnaflar arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan bir astsubay iddiaya göre olay yerine gelen polis ekipleriyle yaşadığı tartışmanın ardından ters kelepçeyle gözaltına alındı. OIay anı cep telefonu kamerasına yansırken, yere yatırılan astsubayın, "Ben bir şey yapmadım." sözleriyle derdini anlatmaya çalıştığı görüldü.

Hatay'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaflar arasında çıkan tartışmaya şahit olan astsubay, kavgayı ayırmak istedi. İhbar üzerine olay yerine yunus polisleri geldi.

ASTSUBAY, TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Olay esnasında sivil olan astsubayın tişörtünün altından silahını gören polis ekipleri, "Siz kimsiniz?" diye sordu. Bunun üzerine astsubay, kimliğini göstererek kendisini tanıttı. İddiaya göre, bir polis memuru, "Silahını teşhir etme lan?" deyince ortalık karıştı. Polislerle çıkan kavgada, astsubay yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan astsubayın, "Ben bir şey yapmadım" diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Güvenlik 3-sayfa Polis Hatay Yaşam Polis Hatay

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 'Trump'a ikinci suikast girişimi' iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek bambaşka çıktı

"Trump'a ikinci suikast girişimi" iddiası ortalığı karıştırdı

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu

Profesörün cesedi çöplükteki fıçıda çıplak halde bulundu
500

Yorumlar (23)

Ender YILDIRIM:

askeriye milletin oyuncağı oldu. polis, jandarmaya veya askere nasıl dokunabiliyor. bunlara bu cesareti kim verdi.

329
57
yanıtYanıtla
kerem can:

Gerçekten anlatıldığı gibiyse aynı muamele polislere de yapılmalı.

244
31
yanıtYanıtla
Abdulkadir özdoğan:

Yeni yetme polisler görevini ne yapacağını bilmiyor. Suçüstü bile yapılsa gözalti yapılamaz kelepçe takılamaz Merkez Komutanlığı aranır gerisini adli idari ne varsa Merkez Komutanlığı yapar. Ama böyle acemi memurlar sayesinde kurumlar karşı karşıya geliyor. Yazık. Herkes yerini yetkisini bilecek olay bu kadar basit.

230
20
yanıtYanıtla
Hasan Demirtas:

asker yalan söylemez.yalan söyler se ne olacağını biliyor.polis lerimiz bu sıcak havada nasıl davramasını davranışlarını göstermeli.bunların eğitimi bir daha gözden geçirilmelidir.

70
14
yanıtYanıtla
Muhammed AY:

Asker kimlik gösterirken yanında mıydınız askerin polise posta koymaya kalkmadığı ya da kavganın tarafı ya da sebebi olmadığını biliyor musunuz neye göre yorum yapıyorsunuz. Polis memurları olayın vahametine ve önemine binaen durum degerlendirmesi yapar. Yanlışlık yapıldıysa da açığa çıkar gerçekler. Olay yerinde asker yerine polis te olsa duruma göre polis meslektaşına bile aynı muameleyi yapması gerekebilir. Detaylara hiçbirimiz hakim değiliz. Türk Polisine güvenim tamdır.

23
59
yanıtYanıtla
Ender YILDIRIM:

içişlerine bağlandı diye zırvalamayın. bağlandıysa niye hala komutanlığı yazıyor tabelalarda.

55
13
yanıtYanıtla
Yılmaz Şirin:

Askerimizle polisimiz arasında sorun ikilik varmış gibi yorum yapmayın yarın kelepçe takan polisler ayva tatlısı soruşturma vs fevri olayi kuruma bağlamayinn .polislerin Cook başı agriyacakkk

27
12
yanıtYanıtla
Ali hüseyin cvh:

Silahını teşhir etmek mi suç ulan demek mi suç? Adamın resmi tabancası taşımakla görevli.

30
4
yanıtYanıtla
Sami İşgören:

polis askere bu hareketi yapamaz yapma yetkiside yoktur nokta.onu bu şekilde ters kelepçe atan polis hakkında soruşturma açılmalıdır.

23
5
yanıtYanıtla
A Alkan:

Tanrı ve asker zor durumlarda hatırlanır, zorluk geçince Allah unutulur asker küçümsenir...

18
2
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki!
title