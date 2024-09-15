Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
Hatay'da esnaflar arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan bir astsubay iddiaya göre olay yerine gelen polis ekipleriyle yaşadığı tartışmanın ardından ters kelepçeyle gözaltına alındı. OIay anı cep telefonu kamerasına yansırken, yere yatırılan astsubayın, "Ben bir şey yapmadım." sözleriyle derdini anlatmaya çalıştığı görüldü.
Hatay'da ilginç bir olay yaşandı. Esnaflar arasında çıkan tartışmaya şahit olan astsubay, kavgayı ayırmak istedi. İhbar üzerine olay yerine yunus polisleri geldi.
ASTSUBAY, TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI
Olay esnasında sivil olan astsubayın tişörtünün altından silahını gören polis ekipleri, "Siz kimsiniz?" diye sordu. Bunun üzerine astsubay, kimliğini göstererek kendisini tanıttı. İddiaya göre, bir polis memuru, "Silahını teşhir etme lan?" deyince ortalık karıştı. Polislerle çıkan kavgada, astsubay yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan astsubayın, "Ben bir şey yapmadım" diyerek tepki gösterdiği görüldü.