Görüntü Türkiye'den! Üzerini değiştiren kadın turist, kendisini görüntüleyen sapığı kayda aldı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin tatil cenneti Marmaris'te üzerini değiştiren bir turist tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ ANLARI KAYDA ALMAYA ÇALIŞTI

Bahsi geçen görüntüde odasında üzerini değiştiren bir kadın turistin, bir erkek tarafından cep telefonu ile görüntülendiği görülüyor. Durumu fark eden kadın da adamın kendisini görüntülediği anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"ÜLKEMİZİN ADI KİRLENİYOR"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Bunun gibiler yüzünden ülkemizin adı kirleniyor" şeklinde yorumlar yapıldı.