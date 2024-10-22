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Görüntü Türkiye'den! 3 kişi güpegündüz çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdi

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İstanbul'da çalılıklar arasında cinsel ilişkiye girenler kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Son dönemlerde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen kamuya açık alanlarda cinsel ilişki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın yaşandığı yer İstanbul...

RAHATLIKLARI PES DEDİRTTİ

Yol kenarında çalılıklar arasında cinsel ilişkiye giren 3 kişi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Gündüz vakti olmasına rağmen ilişkiye giren kişilerin rahatlığı pes dedirtti.

Görüntü Türkiye'den! 3 kişi güpegündüz çalılıkların arasında cinsel ilişkiye girdi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul Türkiye 3-sayfa Güncel Hukuk

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Yorumlar (5)

Perwer:

Bilinçli yapıyorlar. Bunların arkasında mutlaka bir Çete vardır. Artık şu görüntüleri çekip kimlere satıyorlarsa…

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1
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Oktay Şahin:

Valla şu görüntüler bence de bilerek cekiliyor,devlet buna güzel bir cevap vermeli

2
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Doğan Kemer:

Modern Türkiye akp,mhp eseri sevininkina yakın biryrletinize

0
2
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ENSON:

Bahçeli bunlarlada el sıkışır

0
0
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