Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Görüntülerde çırılçıplak soyunduğu görülen bir şahsın, cadde ve sokaklarda rahatça dolaştığı görülüyor.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede viral olan görüntüde hem soyunan adamın hem de çevrede duruma tanıklık edenlerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.