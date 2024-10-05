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Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı

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Bugün sabah saatlerinden çırılçıplak soyunan bir şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde gezdi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen çıplak adamın görüntüleri kısa süre içerisinde viral oldu. İlçeyi çırılçıplak dolaşan şahsın rahatlığı ise görenlere pes dedirtti.

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Görüntülerde çırılçıplak soyunduğu görülen bir şahsın, cadde ve sokaklarda rahatça dolaştığı görülüyor.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede viral olan görüntüde hem soyunan adamın hem de çevrede duruma tanıklık edenlerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Görüntü İstanbul'dan! Çırılçıplak soyunan şahıs, birçok mahalleyi bu şekilde dolaştı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İstanbul Esenyurt Güvenlik 3-sayfa Güncel Toplum Yaşam PES

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Yorumlar (2)

Ali öncü:

Ya sabır. Canım ülkem.

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Vatansever:

Lan Kadınlar her gün çıplak geziyor ülkemizde onlar haber olmuyor ama erkek soyununca haber oluyor Tabii ki bu manyağın yaptığında Savunmuyorum

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