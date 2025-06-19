Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
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Esenyurt'ta bir kişinin sokak ortasında uyuşturucu madde sattığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan bir video, uyuşturucu madde satışının geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir şahsın sokak ortasında, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden uyuşturucu sattığı anlar yer aldı.

Skandal görüntü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sokakta elden madde alışverişi yapan şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, olayın gündem olmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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