Görüntü Antalya'dan! Sel felaketi sonrası Belediye'nin otoparkı suyla doldu, 200 araç içeride mahsur kaldı
3. Sayfa Haberleri
Antalya'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış bölgede sel felaketine yol açtı. Tıkanan rögarlar sebebiyle yollar göle dönerken, Kumluca Belediyesi'nin hemen altında bulunan otoparkın su altında kaldığı görülürken, 200 aracın içeride kaldığı tahmin ediliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir ve Antalya için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından yağmur, bazı ilçelerde etkili oldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü.
Sel suları nedeniyle Antalya'nın Kumluca Belediyesi'nin hemen altında bulunan otopark suyla doldu. Otoparkta 200 aracın bulunduğu belirtilirken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda üç ilçede okulların tatil edildiğini açıklandı. Müdürlük, Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.