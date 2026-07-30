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Görevi başında vefat eden polis memuru memleketine uğurlandı

Görevi başında vefat eden polis memuru memleketine uğurlandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ali Kartal (41), nöbet görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ali Kartal (41), nöbet görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Merhum polis memuru için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi.

Denizli'de nöbet görevi sırasında aniden rahatsızlanan Mehmet Ali Kartal'a ilk müdahale mesai arkadaşları ve ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mehmet Ali Kartal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis memuru Mehmet Ali Kartal için Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören gerçekleştirildi.

Töröne merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet mensupları, mülki idare amirleri ve mesai arkadaşları katıldı. Saygı duruşu ve duaların okunmasının ardından Kartal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Evli ve ikiz erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kartal'ın naaşı, törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kütahya'ın Gediz ilçesine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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