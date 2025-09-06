Alaattin Köseler yeniden gözaltına alındı

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı verildi.

ALAATTİN KÖSELER İÇİN YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturmada görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 2 gün önce 26 kişi ile birlikte tahliye edildi. Ancak Köseler'in özgürlüğü kısa sürdü.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddetti, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama istedi. Polisler Alaattin Köseler'i evinde gözaltına aldı.

Savcılık gerekçe olarak, suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olmasını gösterdi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi.