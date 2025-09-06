Haberler

Alaattin Köseler yeniden gözaltına alındı

Alaattin Köseler yeniden gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köselerin tahliyesine itiraz etti. 2 gün önce tahliye edilen Köseler evinde yeniden gözaltına alındı. Köseler bir kez daha cezaevine girecek.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı verildi.

ALAATTİN KÖSELER İÇİN YENİDEN TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturmada görevden uzaklaştırılan CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 2 gün önce 26 kişi ile birlikte tahliye edildi. Ancak Köseler'in özgürlüğü kısa sürdü.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını reddetti, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama istedi. Polisler Alaattin Köseler'i evinde gözaltına aldı.

Savcılık gerekçe olarak, suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olmasını gösterdi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Bu zamma en çok Karadenizliler üzülecek: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.