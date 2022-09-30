Son dakika haber | Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Gelen son dakika haberine göre Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü Davada tutuklu sanık Selçuık Erdağı'nın tutukluğunun devam ederken, bir sonraki mahkeme 21 Ekim tarihine ertelendi Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarının...

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Davada tutuklu sanık Selçuık Erdağı'nın tutukluğunun devam ederken, bir sonraki mahkeme 21 Ekim tarihine ertelendi

BİLECİK - Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarının ardından geçici olarak görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin ve tutuklu bulunan danışmanı Selçuk Erdağı ilk mahkemesine çıktı. Mahkeme davanın 21 Ekim Cuma gününe atarken, Erdağı'nın tutukluluğu devam etti.

Olay, 19 Ocak günü Bilecik Belediyesinde meydana gelmişti. Bilecik'te bir müteahhit, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş Genel Müdürü ve Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın kendisinden rüşvet istediğini öne sürerek polise başvurdu. Müteahhit, Erdağı'nın kendisinden işlemlerini takip etme karşılığında 130 bin dolarlık senet ile 200 bin dolar nakit istediğini söyledi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde para alışverişinin yapılacağı Bilecik Belediyesi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Belediye binasındaki odayı basan polis ekipleri, Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı. Erdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevine gönderilmişti.

Geçici olarak görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

İddianame hazırlandı

26 Temmuz günü rüşvet olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ile Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi

Hazırlanan iddianame geçtiğimiz günlerde Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi sunulurken, mahkeme tarafından Selçuk Erdağı ve Semih Şahin hakkında 4-12 yıl arasında hapis talebi ile ilgili dava açıldığı öğrenildi. İddianamede, şüpheli Selçuk Erdağı'nin, şüpheli Semih Şahin'in bilgisi ve iradesi dışında eylemlerde bulunmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

İddianamede, "Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk Erdağı'nin, müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin Amerikan doları nakit para ve 130 bin Amerikan doları bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası 19 Ocak 2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2'inci maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur" denildi.

Mahkeme 21 Ekim gününe ertelendi

Davanın ilk duruşması bugün Bilecik Adliyesi Ağır Ceza Mahkeme salonunda görüldü. Davada tutuklu sanık Selçuk Erdağı, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, avukatları, müştekiler Harun Dağ, Veli Çelik, Nurullah Kara, Zekariya Kara, avukatları, tanıklardan Güven Çeker, Ahmet Korkmaz, Muharrem Tüfekçioğlu, Osman Ergen ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz hazırda bulundu. Sanıklar, müştekiler ve tanıkların dinlenmesinin ardından avukatlara son sözleri soruldu. Müşteki avukatı Onur Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında adli tedbir ve tutuklanması talep etti. Sanık avukatları ise, ikilinin beraat etmeleri talep etti. Mahkeme heyeti 15 dakikalık aranın ardından ifadelerde adı geçen Özge Menekşe ve Muharrem Dumansızoğlu'nun dinlenmesi üzerine bir sonraki duruşmayı 21 Ekim cuma günü saat 11: 00'a erteledi.

Öte yandan mahkeme heyeti tutuklu sanık Selçuk Erdağı'nın tutuklamasının devamına da karar verdi.