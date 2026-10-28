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Görele'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, servisteki 5 öğrenci hafif yaralandı

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Görele'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, servisteki 5 öğrenci hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Görele'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, servisteki 5 öğrenci hafif yaralandı
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Giresun'un Görele ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu servis yan yattı. Kazada serviste bulunan 5 öğrenci kazayı hafif yaralı atlatırken, Görele Kaymakamı İbrahim Civelek öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Giresun'un Görele ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yan yatan serviste bulunan 5 öğrenci kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, kazanın ardından öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, Görele ilçesine bağlı Zıva Grup Yolu'nun Yeşildere Beşirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci servisi ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan serviste bulunan 5 öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Görele Kaymakamı İbrahim Civelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Marancı ve Yazı İşleri Müdürü Ferdi Aydın ile birlikte kazaya karışan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Civelek, öğrencilerle yakından ilgilenerek kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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