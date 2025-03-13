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Gördes'te Orman Yangınlarına Karşı Önlemler ve Uyarılar

Gördes'te Orman Yangınlarına Karşı Önlemler ve Uyarılar
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Manisa'nın Gördes ilçesinde, jandarma ekipleri orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirerek dikkatli olmaya çağırdı. Yangınların doğal yaşamı tehdit ettiği ve tüm vatandaşların sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Kalemoğlu Mahallesinde meydana gelen orman yangınından sonra Gördes ilçe Jandarma Komutanlığı ve Gördes Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşı bilgilendirmek ve alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, orman yangınlarının sadece ormanlık alanları değil, aynı zamanda orman köylüleri ve köyleri de tehdit ettiğine dikkat çekildi. Yangınların, ağaçlar, otlak alanlar ve hayvanların barınma yerleri gibi doğal yaşam alanlarını yok ederek canlı yaşamını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarına sebep olmamak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: "Yanıcı maddeleri kontrol edin: Sigara izmaritleri başta olmak üzere her türlü yanıcı maddeyi kontrolsüz bir şekilde ağaçlık alanlarda bırakmayın. Uyarıları takip edin: Orman yangını riski yüksek olan bölgelerdeki uyarı ve yasaklara mutlaka uyun. Sorumluluk bilinci: Ormanlar sadece bize ait değil, tüm canlıların yaşam alanıdır. Bu dünyayı korumak hepimizin sorumluluğudur."

"Anız yakmayın geleceğinizi karartmayın bu topraklar hepimizin"

Açıklamada, "Unutmayalım! İnsan hatası ile yaktığımız ormanlarımızı gözyaşları ile söndüremeyiz." ifadeleriyle vatandaşların duyarlılığına vurgu yapıldı. Orman yangınlarının önlenmesinde insan faktörünün büyük önem taşıdığı belirtilerek, herkesin daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiği hatırlatan Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi için kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, tüm vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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