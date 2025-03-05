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Gönen'de Yılbaşı Gecesi Kalp Krizi ile Hayatını Kaybeden Öğrencinin Ölüm Raporu Açıklandı

Gönen'de Yılbaşı Gecesi Kalp Krizi ile Hayatını Kaybeden Öğrencinin Ölüm Raporu Açıklandı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşı gecesi fenalaşarak hayatını kaybeden Melek Pekkara'nın ölüm raporuna göre ölüm sebebi kalp krizi. Ailesi, açıklanan raporla birlikte gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşı gecesi bir parkta fenalaşarak hayatını kaybeden Melek Pekkara'nın adli ölüm raporu belirlendi. MYO öğrencisi Pekkara'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti açıklandı.

Yılbaşı gecesi bir mekandan çıktıktan sonra fenalaşarak Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara'nın adli raporu açıklandı. Rapora göre, Pekkara'nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Manisa'da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik iddiaların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, açıklanan raporla gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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