Hayvan pazarından kaçan inek ortalığı karıştırdı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hayvan pazarında kontrolden çıkan bir inek, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara yol açtı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalanan inek, kısa süreli paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulan hayvan pazarında kaçan bir inek ortalığı birbirine kattı. Kontrolden çıkan büyükbaş hayvan, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara yol açarken o anlar pazarda kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Gönen Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Pazarın kalabalık olduğu esnada bir inek kontrolden çıkarak hızla kaçmaya başladı. Sağa sola koşturan inek, çevrede park halinde bulunan bazı araçlara çarptı. Olayı gören vatandaşlar ve pazar esnafı, hayvanı yakalamak için adeta seferber oldu.

Kaçan inek, vatandaşların uzun uğraşları sonucunda boş bir alanda etrafı sarılarak yakalandı. Halatlarla tutulan ve vatandaşların müdahalesiyle yere yatırılarak güçlükle kontrol altına alınan ineğin yakalanma anı ise anbean görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların yere çöken hayvanı zapt etmek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.

Şans eseri kimsenin yara almadığı olayda, ineğin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
