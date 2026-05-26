Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya

Transfer döneminin hareketlenmesiyle birlikte Süper Lig’in iki devi, Beşiktaş ve Galatasaray, eski yıldızı için transfer yarışına girdi. Rusya'da aradığını bulamayan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, iki ezeli rakibi yeniden karşı karşıya getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN HAMLE

Orta saha hattına dinamizm, tempo ve enerji katmak isteyen Beşiktaş, eski yıldızı Gedson Fernandes’i yeniden renklerine bağlamak için kolları sıvadı. Spartak Moskova'da mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmak istediği belirtilen 27 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlı yönetim ilk temasları kurdu. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, taraftarın da çok sevdiği Portekizli oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek adına resmi girişimlere başladığı ifade edildi.

GALATASARAY DA DEVREDE

Beşiktaş'a bu transferde tanıdık bir rakip de çıktı. Orta saha takviyesi için listenin üst sıralarına Gedson Fernandes'i ekleyen Galatasaray da yıldız isim için devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun durumunu çok yakından takip ettiği ve transferi bitirmek için pusuda beklediği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Süper Lig'i çok iyi bilen, hem Beşiktaş hem de Galatasaray formalarıyla Türkiye'de derin bağlar kuran Gedson Fernandes'in de yeniden Süper Lig'e dönmeye oldukça sıcak baktığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro civarında olan yetenekli orta sahanın Rus ekibiyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 36 resmi maça çıkan Gedson, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.