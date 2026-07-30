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Gömeç’te yangın sürüyor

Gömeç’te yangın sürüyor
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın sürüyor.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Sabah erken saatlerden itibaren havadan müdahalenin başladığı yangın rüzgarın da tekrar hızlanması ile etkisini sürdürüyor.

Gömeç'in Kubaşlar kırsal mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor. 6 söndürme uçağı, 5 söndürme helikopteri ve 800 civarı personelin görev aldığı yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kırsal mahallelerde maddi hasara sebep oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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