Gölpazarı'nda Dolandırıcılık ve Oto Hırsızlığına Karşı Bilinçlendirme Çalışmaları
Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında dolandırıcılık ve oto hırsızlığı konularında vatandaşları ve satıcıları uyararak bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulan pazar alanında çalışma gerçekleştiren ekipler vatandaşları ve satıcıları dolandırıcılık ve oto hırsızlığı konularında uyarılarda bulundular. Bilinçlendirme çalışmalarıyla dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi hedeflenirken, ekipler vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundular. - BİLECİK