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Gölhisar'da Yangın: İtfaiye Erken Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

Gölhisar'da Yangın: İtfaiye Erken Müdahale İle Kontrol Altına Alındı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, bahçede kuru otların tutuşmasıyla başladı ve samanlığa ile ahıra sıçradı. Maddi hasar oluştu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evin bahçesinde başlayıp samanlık ve içinde hayvanların bulunduğu ahıra sıçrayan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Gölhisar ilçesi, Konak Mahallesi 724. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çağlar Şimşek'e ait evin arka bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bahçede bulunan kuru otların olduğu samanlığa buradan da içerisinde büyük baş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlıkta bulunan hayvan yemleri ve ahırın bir bölümü yanarak maddi hasar oluştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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