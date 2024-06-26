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Gölet, anne ve oğluna mezar oldu

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Balıkesir'de gölete giren 16 yaşındaki oğlundan haber alınamayan anne, oğlunu bulmak için suya girdi. Hem anne, hem oğlu suda kaybolunca Balıkesir itfaiyesi ve AFAD'ın gece boyu süren kurtarma operasyonu başladı. Gece yarısı anne ve oğulun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Gölet, anne ve oğluna mezar oldu

Önce oğlu, sonra anne gölete girdi, bir daha haber alınamadı

BALIKESİR - Balıkesir'de gölete giren 16 yaşındaki oğlundan haber alınamayan anne, oğlunu bulmak için suya girdi. Hem anne, hem oğlu suda kaybolunca Balıkesir itfaiyesi ve Afad'ın gece boyu süren kurtarma operasyonu başladı. Gece yarısı anne ve oğulun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette büyük dram yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koyunlara bakan ve engelli olduğu iddia edilen Emirhan Çakırserinlemek için akşam 20.00 civarında suya girdi. Oğlundan haber alınamayan anne Gülnar Çakır ise bir süre sonra oğlunun gölete girdiğini öğrendi. Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne Gülnar Çakır da gölette kayboldu. Bölgede yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile Balıkesir itfaiyesi ve AFAD personelleri olay yerine gitti. Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğuldan iz aradı. Gece yarısından sonra anne ve oğulun cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sudan çıkartıldı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir İtfaiye Sudan AFAD 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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