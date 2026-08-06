Gölde kaybolan adamın cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüzmek için girdiği gölde kaybolan 48 yaşındaki Ali Karakan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 5 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde bulunan İkizgöller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla göle giren Ali Karakan (48), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis dalgıç ekipleri, AFAD ve Kapaklı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dün akşam saatlerine kadar devam eden ancak sonuç alınamayan arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Ekiplerin gölde yürüttüğü çalışmalar sonucunda Ali Karakan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Karakan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı