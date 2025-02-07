Gölcük'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 123 Gram Esrar Ele Geçirildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda 1 kilo 123 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi, gözlatına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gölcük ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli N.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa