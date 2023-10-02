Gölcük'te Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde dün çıkan kavgada esnaf M.T'yi tabancayla sol bacağından yaraladığı öne sürülen M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa