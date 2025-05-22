Gölbaşı'ndaki İnşaatta Yangın Çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, İncek bölgesinde, bir inşaata yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olay maddi hasarla atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa