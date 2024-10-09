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Gölbaşı'nda Tır Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Gölbaşı'nda Tır Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Yeni Sanayi Sitesi Yol Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Bağcı'ya (51) Kahramanmaraş istikametinden gelen Üçler Dönmez idaresindeki 06 HBP 01 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra tır sürücüsünün ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri polis tarafından güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenaze Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Gölbaşı 3-sayfa Sağlık

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