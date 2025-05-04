Gölbaşı'nda Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANKARA