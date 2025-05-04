Gölbaşı'nda Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Gölbaşı'nda Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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